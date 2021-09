No green pass in Francia, tensioni alle manifestazioni di Parigi | Video

In tutta la Francia, in particolare a Parigi, migliaia di persone sono scese nuovamente in strada, per l’ottava settimana consecutiva, per protestare contro il green pass.

Manifestazioni si stanno svolgendo in 200 città, mentre gli appuntamenti a Parigi sono cinque.

Proprio a Parigi, una prima marcia, guidata da Florian Philippot, ex numero due del Rassemblement National, attualmente a capo del movimento I Patrioti, è partita dalla tour Eiffel con, in apertura, un grande striscione con la scritta Liberté. Un altro gruppo, composto da circa 500 gilet gialli, è partito dalla Borsa.



Aggiorna da Parigi, nulla di buono in vista il clima è cambiato rispetto alle alle manifestazioni precedenti. 👇 “Macron’s minions already trying to disrupt the Paris protest, blocking the march and spraying tear gas into the crowd” pic.twitter.com/8kP9VfK1M7

A Marsiglia un migliaio di persone si sono riunite nel vecchio porto. Ai cortei c’è una presenza massiccia di bandiere francesi e cartelli inneggianti la libertà.

In tanti manifestanti sono privi di mascherine.

Things are getting tense in Paris, France at the protest against the domestic vaccine pass.

Police are trying to prevent the front of the protest from moving. pic.twitter.com/fXDWZ6JUi1

— Marie Oakes (@TheMarieOakes) September 11, 2021