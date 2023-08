Concerto della Banda Musicale Cardinal Cagliero 23 agosto a Varazze, come ogni anno grande festa nel quartiere Solaro per s.Bartolomeo

L’omonima confraternita, assieme al Comune di Varazze, organizza infatti una serie di eventi.Mercoledì 23 agosto alle ore 21,30 in piazza san Bartolomeo si terrà il concerto della banda musicale “Cardinal Cagliero”.

Dirige Pierluigi Rosso.

La Banda Musicale “Cardinal Cagliero” di Varazze nasce nel 1922 e proprio l’anno scorso ha festeggiato i suoi primi 100 anni di attività.

Cresciuta e sviluppatasi all’interno dell’Oratorio Salesiano, attualmente è composta da circa 30 elementi di varie età, ma con un’alta percentuale di giovani.

La direzione artistica della Banda è stata affidata a maestri che hanno elevato, grazie alla loro competenza e dedizione, il livello artistico di esecuzione.

Varazze è una città turistica della Riviera Ligure e pertanto il Complesso svolge la sua attività nell’ambito del territorio cittadino, partecipando nei mesi estivi all’animazione turistica attraverso l’esecuzione di concerti e sfilate in occasione di processioni o sagre.

Particolarmente interessata allo sviluppo socio-culturale dell’attività bandistica, la Banda “Cardinal Cagliero” risulta già gemellata con le Bande Musicali di Montecrestese (NO), Santhià (VC) e Nizza Monferrato (AT).