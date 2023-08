Tributo a Renato Zero con la band ’Icaro’ a Varazze il 25 agosto 2023 alle ore 21,15 in piazza Nello Bovani!

Il più fedele e rappresentativo omaggio ispirato ai live del grande Renato Zero. Uno show completo, curato in ogni dettaglio, sorprendentemente evocativo e coinvolgente, dal grande impatto scenico e musicale. Il gruppo che si esibirà a Varazze non offre il consueto spettacolo sul cantautore ma un’originale interpretazione, la band Icaro ha saputo farsi notare a livello nazionale, proprio perchè offre un qualcosa in più ad un tipo di prodotto già inflazionato.

Che non sia uno dei tanti imitatori che girano la penisola, questo è oramai consolidato.

Da 20 anni in continua attività, lo show di ICARO ha raccolto consensi a livello nazionale ed attualmente risulta essere il più fedele e rappresentativo tributo sul panorama delle tribute band ispirata ai live del grande Renato Zero.

La scaletta che presenta al pubblico è serrata ma scorrevole.

Col suo modo coinvolgente, ripercorre le tappe salienti della carriera di Renato, eseguendo brani come AMICO, CERCAMI, IL CIELO, PIU SU, passando per SPIAGGE, TRIANGOLO, MI VENDO per poi chiudere con I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA.

Cambi d’abito, videoproiezioni emozionali, voci fuori campo, tutto per uno show concepito come fosse una rappresentazione teatrale, dove emozioni e canzoni si rincorrono in un vortice emotivo, divertente e coinvolgente, regalando al pubblico sempre qualcosa in più, conquistando anche chi non è un fan di Zero, che coinvolto dalla performance resta fino all’ultimo bis.

Ingresso libero.