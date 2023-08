Sudtirol-Spezia 3-3, Moro: Contento per la mia doppietta

Schierato titolare dal primo minuto al centro dell’attacco, il centravanti aquilotto Luca Moro si è reso protagonista con una strepitosa doppietta, la prima per lui nel campionato cadetto: “Sono molto contento per i due gol, mi servivano per sbloccarmi, dispiace per il pareggio finale, ma penso che ci siano tantissimi aspetti positivi per questa trasferta.

Sapevamo che loro puntavano sulla fisicità e sulla ripartenza, secondo me li abbiamo contenuti bene, siamo stati molto propositivi e dal mio punto di vista ritengo ci siano tutte le basi per fare bene.

Se non avessimo preso quel gol all’ultimo saremmo a parlare d’altro, invece è giusto sottolineare tutti quegli aspetti positivi di oggi, come ad esempio la pericolosità e l’incisività della squadra in fase offensiva, ma anche sicuramente fare un’analisi relativa agli errori commessi: li analizzeremo e da qui dovremo ripartire in vista della prossima sfida.

Dobbiamo essere concentrati solo nel dare il 100%, le qualità le abbiamo e non dobbiamo assolutamente farci intimorire da nessuno, perché siamo una squadra forte che vuole dimostrarlo sul campo”.