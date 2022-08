Concerto all’alba a Celle Ligure sabato 27 agosto

Sopra il borgo marinaro di Celle Ligure, raggiungibile comodamente con un ascensore, si trova un’oasi naturale con alberi tipici della macchia mediterranea, a picco sul mare, dal quale si gode una meravigliosa vista della Riviera: la Pineta Bottini. In questo paradiso verde, all’alba del 27 agosto , sarà possibile ascoltare Corrado Cordova e Jessica Melifiori in un concerto dedicato alla chitarra e alle musiche della terra di Spagna.

Corrado Cordova, compositore e chitarrista, interprete raffinato e appassionato, capace di

coinvolgere e affascinare, insieme alla cantante Jessica Melifiori, presenterà al pubblico un

itinerario musicale attraverso il quale racconterà “la vita “ della chitarra e il grande legame che lo

lega alla Spagna. Durante l’incontro verranno presentati diversi stili legati al mondo della musica

mediterranea per arrivare sino al Flamenco, suono e stile tipico dell’Andalusia .

Il concerto è organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Celle Ligure, con la

collaborazione artistica dell’Associazione Musicale Corelli di Savona. Lo spettacolo è inserito

nella rassegna regionale “Musica nei Castelli di Liguria”, giunta alla sua XXXII edizione.

Festival sostenuto dalla Fondazione De Mari e dalla Regione Liguria

Corrado Cordova nasce a Bacoli, in provincia di Napoli, il 9 luglio 1968. Inizia a suonare la

chitarra all’età di sette anni; si diploma al Conservatorio di Napoli con Gianni Desidery e

Raimondo Di Sandro. Debutta al Teatro S. Nazzaro di Napoli con la compagnia di Mico Galdieri

in La Pulcinellata. A diciotto anni collabora con la Nuova Compagnia di Canto Popolare (NCCP) e

in seguito con Lina Sastri, Roberto Murolo, Enzo Gragnaniello, Mia Martini. Partecipa a due cd di

Eddy Napoli, Luna rossa e Siente, e incide il brano Dicitencello vuie con la celebre cantante

portoghese Amalia Rodrigues. Si specializza in chitarra flamenca in Spagna con Paco Peña. A

maggio 2013 è chitarra solista in Israele al Festival Méditerranée di Ashdod con i cantanti Eddy

Napoli e Giorgos Dalaras in una kermesse internazionale. Fondatore e presidente dell’Associazione

Culturale Musicale Altamar, che dal 2005 è impegnata nella divulgazione delle musiche tradizionali

del Sud Italia, del Sud della Spagna e del Sudamerica. Ha pubblicato i lavori discografici Neve e

Mare e Sentieri del Sud editi Videoradio – Rai Trade, i cui brani sono da anni utilizzati come

sottofondi musicali in molte trasmissioni del palinsesto Rai. In uscita entro la fine del 2018 il nuovo

lavoro discografico con il gruppo Meridies, un viaggio musicale attraverso più luoghi del

Mediterraneo.