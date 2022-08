Maltempo, Garibaldi: necessari stato calamità e ristori immediati per il Tigullio

“A seguito dell’evento meteo calamitoso che ha colpito il Tigullio, provocando gravi danni a stabilimenti balneari, coltivazioni, attività commerciali e varie strutture, con case danneggiate e tetti scoperchiati, è necessario attivare subito la richiesta di stato di calamità.

Pertanto mi sono già attivato in Regione Liguria per avviare l’iter necessario e per fare in modo che ci siano ristori immediati.

Piena solidarietà agli sfollati, agli imprenditori balneari e ai titolari di bar, negozi e ristoranti già vessati da Bolkestein e aumenti di tasse e rincari bollette, ai coltivatori, ai privati cittadini del Tigullio e del nostro entroterra che hanno subìto seri danni e non possono essere lasciati soli”.

Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi.