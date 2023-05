Commissione Ue, Campomenosi: battaglia per i biocarburanti prosegue

“La Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha ratificato l’accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore marittimo.

Nell’accordo hanno trovato spazio le proposte della Lega: salvaguardato il principio di neutralità tecnologica con apertura ai biocarburanti, garantite esenzioni a isole minori e per continuità territoriale di Sicilia e Sardegna.

Dopo lunghe trattative è stato riconosciuto l’impegno del settore marittimo a decarbonizzare senza imporre oneri eccessivi sulle spalle di imprese e cittadini.

Permangono dubbi invece sulla conferma dell’accordo sul Regolamento sulle infrastrutture per combustibili alternativi, che premia solo elettrico e idrogeno a scapito di biocarburanti e altre tecnologie.

Mentre sempre più Paesi mettono in discussione le politiche ambientaliste Ue, come accaduto per la proposta su Euro7, in prospettiva 2024 anche nel resto della legislazione sui trasporti si dovrebbe adottare un approccio realistico, che dovrà necessariamente caratterizzare anche la prossima legislatura. Occorre meno ideologia e più concretezza”.

Lo ha dichiarato ieri l’europarlamentare genovese della Lega Marco Campomenosi, insieme ai colleghi del Carroccio Paolo Borchia e Antonio Maria Rinaldi, commentando la ratifica da parte della Commissione Trasporti dell’accordo raggiunto sul regolamento per la diffusione di carburanti rinnovabili nel settore marittimo.