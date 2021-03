Come scegliere un broker di trading sul Forex

L’articolo intende fornire una comprensione di base di chi è un broker di trading-online.pro forex, perché un broker è importante nel trading forex, e come scegliere il miglior broker per il trading online.

Chi è Forex Trading Broker?

Un broker di forex trading è un intermediario, come una banca o qualsiasi altra società di servizi finanziari che fornisce al trader una piattaforma di trading per comprare o vendere valute estere. Per impegnarsi nel forex trading online, è obbligatorio avere un broker.

I clienti del broker forex includono i commercianti di valuta al dettaglio e le grandi società di servizi finanziari. I primi usano il servizio di broker per speculare sull’andamento dei prezzi delle valute, mentre le seconde usano la piattaforma per fare trading per conto dei loro clienti. Nella maggior parte dei casi, i broker forex permettono ai clienti di impegnarsi nel forex trading di tutte le valute, comprese quelle dei mercati emergenti.

Perché avete bisogno di un broker di trading sul Forex? È importante?

Al di là dei dubbi, la risposta è un grande SÌ! Si tratta di un broker di forex trading che funge da intermediario e collega i trader di forex al dettaglio con il mercato FX. Permettono ai trader al dettaglio di usare la rete bancaria come mezzo per acquistare una coppia di valute.

Prima, quando non c’erano i broker forex, era un processo abbastanza noioso e macchinoso per impegnarsi nel forex trading. I clienti dovevano avere grandi somme di denaro e un rapporto bancario privilegiato.

Il broker forex trae il suo profitto dalla differenza tra il prezzo pagato dal cliente e il prezzo di mercato. Considerato un costo di transazione per il cliente, questo margine di prezzo è chiamato spread.

Quando un broker forex è una parte così integrante del forex trading, è imperativo scegliere il miglior broker.

Come scegliere un broker di trading Forex?

Quando si cerca o si impara a fare trading sul forex, è sempre consigliabile scegliere i migliori broker e le migliori piattaforme di trading. Ma con innumerevoli opzioni di broker e un aumento significativo del numero di piattaforme di trading, è diventato ancora più difficile. Bisogna anche capire che non esiste il concetto di un broker impeccabile, che sia perfetto in tutti i sensi. Se alcuni sono più economici, allora potrebbe essere necessario scendere a compromessi sugli strumenti di trading o sulla varietà dei prodotti. Quindi, si riduce a quello che è il tipo di investimento e il modello di investimento che si adatta a voi. Una volta capito questo, scegliere il miglior broker per il trading online diventa più facile.

Ecco quindi alcuni consigli per aiutarvi a scegliere i migliori broker per il forex trading. I seguenti sono alcuni vincoli per guidarti quando cerchi di scegliere un broker per il trading online.

Regolamento

Piattaforme di trading e conti demo

Spread o costi di trading

Varietà di coppie di valute

Facilità di ritiro

Assistenza clienti

Strumenti di trading

Diamo un’occhiata a ciascun vincolo in dettaglio.

Regolamenti e licenze

Uno dei fattori più critici e significativi da tenere a mente quando si sceglie un broker per il trading online. Scegliete SEMPRE un broker forex che sia regolamentato secondo le autorità di regolamentazione, ad es: Plus500. Solo tali broker forex sono legalmente autorizzati ad impegnarsi nel forex trading. Questo è vitale per garantire transazioni sicure e protette. Si può supporre che un tale broker sarà più affidabile e che il vostro denaro è in mani fidate.

Piattaforme di trading e conti demo

Con l’avvento di un vasto numero di piattaforme di trading, potrebbe essere confuso scegliere la migliore piattaforma di trading. Questo è uno dei motivi principali per cui dovresti scegliere un broker che ti offre un conto demo. Un tale conto vi permetterà di testare le acque ed esplorare la funzionalità della piattaforma di trading. È ideale scegliere un broker che fornisce un’interfaccia facile, senza problemi e user-friendly per il trading online.

Spread o costi di trading

Un broker forex fornisce servizi ai clienti per una tassa, che è il suo profitto o commissione. Questo profitto è la variazione di prezzo nei tassi di acquisto e di vendita del cliente e viene chiamato spread. Lo spread è il costo di trading per il cliente. Più alto è lo spread o il costo di trading, minore è il guadagno finanziario per il cliente.

Varietà di coppie di valute

Il broker forex vi fornisce l’accesso a tutti i mercati, coppie di valute maggiori e minori, e anche coppie esotiche? Questo è importante perché assicura che ti siano date ampie scelte per investire i tuoi fondi e ottenere profitti. Una varietà limitata potrebbe portare alla perdita di opportunità di guadagno finanziario.

Facilità di ritiro

Un altro punto importante quando si sceglie un broker per il trading online è la semplicità nel fare prelievi. Scegliere un broker forex che permette un ritiro rapido e senza problemi dei tuoi fondi o profitti è più consigliabile. Nel momento in cui si sentono scuse in merito, è una bandiera rossa!

Assistenza clienti

I migliori broker forniscono soluzioni rapide e immediate a qualsiasi difficoltà che si incontra quando si fa trading online. Che si tratti di problemi tecnici o relativi al conto, un broker forex orientato al cliente che puoi contattare facilmente è considerato più affidabile.

Strumenti di trading

La maggior parte dei broker forex sono interessati solo a rendere i servizi di trading forex ai clienti. Ma diversi broker forex forniscono sessioni di formazione e materiali educativi ai principianti e ai novizi. Se sei un principiante, allora scegliere un tale broker è considerato ideale in quanto ti aiuterà a capire meglio il processo di trading sul forex. Ti assisteranno anche nel funzionamento della piattaforma di trading, forniranno webinar, sessioni one-to-one, ecc.

Queste sono solo alcune linee guida da tenere a mente quando si sceglie il miglior broker per il proprio investimento. Non esistono broker perfetti, uno potrebbe ottenere un vantaggio su un altro in un’area diversa. Quindi è importante capire il tuo stile di investimento ed esercitare la massima prudenza quando scegli un broker forex.