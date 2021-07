Cinque mostre d’ Arte nel Ponente Savonese

Ad Alassio, Albenga, Loano e Pietra Ligure, dopo la lunga chiusura per la Pandemia, riaprono le Gallerie d'Arte ed i Punti di Esposizione in Riviera.

SAVONA. 28 LUG. Per gli appassionati di arte, dopo la lunga chiusura per la Pandemia, sono riprese in Riviera le esposizioni d’arte. In corso vi sono alcune mostre davvero interessanti tra Alassio e Pietra Ligure. Questa settimana ve ne segnaliamo cinque.

Ad Alassio la Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte, in collaborazione con la Galleria Artender di Alessandro Scarpati, presenta la collettiva, curata da Deborah Petroni, “Summer Art Wikiarte”.

Questi gli artisti in mostra, fino al 20 agosto: Andrea Sangalli, Angelo Licari, Bernard Merces, Bicio, Ezio Tambini, Francesca Guariso, Gian Luca Galavotti, Giovanna Regazzi, Keki, Leonardo Ciccarelli, Luca Tridente, Marco Fajer, Mario Esposito, Mauro Martin, Michele Pucacco, Nicola Nunziati, Nicola Pica, Odile Chalmin, Roberto Re, Ronak Moshiri, Sabino Galante, Sauro Benassi, Stefano Manzotti, Rubens Fogacci, Julian T, Paolo Pastorino, Vittorio Valente, Chiara Ripoli ed Alessandro Butera.

Questo l’orario della Galleria: dalle 20 alle 23 giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Ad Albenga alla Galleria Punto Arte di Paola Maestri in Via Mazzini,1 prosegue la interessante collettiva con 22 artisti dal titolo: “Arte in amicizia”. Questi i nomi dei partecipanti: Marinella Azzoni, Pino Balda, Ennio Bestoso, Manuela Bruzzone, Olga Dvoryanskaya, Giulio Fabbrini, Giuseppe Ferrando, Flavio Furlani, Laura Lazzati, Giovanna Lupi, Paola Maestri, Paola Moreno, Gino Pisanello, Maria Rosa Ravera, Ciso Risso, Cristina Sartore, Renza Sciutto, Stevenazzi, Beatrice Turra, Luisa Vincini, Antonella Zanardi e Lauretta Ziccone.

Sempre ad Albenga, in piazza dei Leoni, proseguono le mostre estive nella bella cornice della sede espositiva della sezione ingauna dell’ Ucai (Unione Cattolica Artisti Italiani).

Fino al 7 agosto, in esposizione, con un bel numero di opere ciascuna, il trio femminile Marinella Azzoni, Marisa Borra e Beatrice Turra.

L’ orario della mostra è i seguente: dalle 18 alle 23.

A Loano è ritornata ad esporre “Nice” Piana, al secolo Domenica Piana. Ex insegnante di Lingue nelle scuole superiori, genovese di nascita, educazione piemontese e rivierasca d’adozione, è anche una scrittrice di talento con numerosi romanzi all’attivo (con lo pseudonimo di Dominique Rolland).

Allieva dell’ Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, ha iniziato la sua carriera artistica giovanissima. Ha al proprio attivo molte personali e collettive di rilievo ed è stata anche invitata ad esporre nel 2004 nel Castello di Lione nell’ ambito delle manifestazioni collaterali alla Biennale Internazionale d’ Arte.

In esposizione 44 opere che vanno dagli anni ’70 ad oggi.

La mostra proseguirà, negli orari di apertura del Comune loanese, fino al 7 agosto.

A Pietra Ligure infine, al Residence Orchidea, è in corso, fino al 4 agosto, una collettiva, a cura dell’ Associazione Aiolfi di Savona, guidata dalla nota critica d’arte Silvia Bottaro.

La mostra, che è stata coordinata da Alessandro Fieschi, è intitolata “A quindi uscimmo a riveder le stelle” ed è dedicata al sommo poeta Dante Alighieri, vede impegnati undici artisti contemporanei liguri.

In mostra ci sono esposte opere di Maria Paola Amoretti, Lucia Bracco, Mirta Caccaro, Milly Coda, Paola Failla, Alessandro Fieschi, Aldo Francin, Umberto Padovani, Barbara Ricchebuono, Francesco Vichi e Vincenzo Vinotti.

CLAUDIO ALMANZI