Chiavari, una nuova area verde per il tempo libero sopra la galleria ferroviaria di corso Buenos Aires. lo spazio sarà ha disposizione per cinque anni, attualmente di Rete Ferroviaria Italiana.

“Vogliamo creare una palestra all’aperto, dotata di attrezzi e arredi.

Situata in una posizione strategica, ai piedi della collina delle Grazie, la zona di circa 100 m² si collega all’area picnic che abbiamo realizzato all’inizio del sentiero che porta al monte Telegrafo e al monte Anchetta – dichiara il sindaco Messuti – Uno dei tanti interventi per consentire ai cittadini di usufruire di spazi riqualificati e sicuri per praticare sport, proprio come è successo per il lungofiume Entella e per la Spiaggetta del porto.

Partiremo con l’iter per avviare i lavori”.