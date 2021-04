Le sale di lettura della Biblioteca della società economica di Chiavari da lunedì 26 aprile riaprono, resta necessaria la prenotazione. A piccoli passi verso la normalità, sarà consentito riaprire le sale di lettura della Biblioteca agli studenti, ai ricercatori e a chiunque abbia bisogno di consultare uno dei 90 mila volumi, che ne costituiscono il patrimonio librario o anche soltanto per sfruttare gli spazi della biblioteca per un tempo dedicato alla lettura. Anche in questa fase resta necessaria la prenotazione, al numero: 0185.363275 scegliendo una (o più) fra le seguenti fasce orarie giornaliere:

A) dalle ore 8.30 alle ore 13.00

B) dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Al momento della prenotazione si dovranno fornire i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo e numero di telefono). La Società Economica conserverà i dati in un apposito registro a disposizione delle Autorità per 14 giorni, come previsto dalle normative per l’emergenza Covid-19. Sarà cura del personale della Biblioteca indicare le postazioni disponibili, nel rispetto dei dovuti distanziamenti e di tutte le modalità di comportamento richieste. Il regolamento, che sarà esposto in tutti i locali, prevede:

– un ingresso senza assembramenti

– il controllo della temperatura

– l’uso della mascherina (all’ingresso e all’uscita, e in generale quando ci si sposta dalla propria postazione).

Nel frattempo il prestito prosegue con le stesse modalità già attuate negli ultimi mesi. ABov