Muraglione pericolante, chiusa via Biga a Marassi

In seguito ad un muraglione a rischio crollo, via Biga a Genova Marassi, è stata chiusa. Si tratta di un vecchio muraglione che presenta una crepa e che si trova sopra ad un parcheggio privato.

Dai rilievi effettuati presenterebbe diversi problemi strutturali che nelle ultime ore sono peggiorati con la caduta del materiale.

Per conseguenza è stato interdetto il traffico alle auto e ai pedoni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed è presente la Polizia Locale.

Il traffico risulta modificato con due doppi sensi alternati tra via Onorato e via Pastonchi e tra via Amarena e parte di via Biga.

Anche la linea Amt 381 è stata modificata.