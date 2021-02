Cessione Spezia, mercoledì il closing per la cessione

Oramai ci siamo. Lo Spezia passa in mani americane. È a un passo dal chiudersi l’era Gabriele Volpi, presidente che ha portato questa squadra per la prima volta in Serie A. Il giorno della storica svolta sarà mercoledì 10 febbraio, quando è fissato a Milano l’appuntamento per le firme dinanzi a un notaio. L’acquirente sarà il fondo MSD attraverso la figura di Robert Platek, uno dei suoi fondatori, che possiede già altri due club di calcio: il Sonderjyske Foodbold in Danimarca e il Casa Pia AC in Portogallo. Operazione chiusa per una cifra tra i 23 e i 24 milioni di euro. Tutto fatto dunque, respinto il tentativo effettuato in extremis da un altro fondo canadese. Gli impegni presi da Volpi con il gruppo americano, con un contratto preliminare già firmato, erano vincolanti e mercoledì 10 febbraio ci sarà il closing.