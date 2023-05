Cessione Samp, Lanna: Siamo felici, ancora tanto da fare

E’ sfinito ma entusiasta il presidente della Samp Lanna per la cessione della società a Radrizzani.

Cessione Samp, Ferrero ha venduto a Radrizzani

“Siamo tutti felici, sono state due giornate intense, dobbiamo ringraziare tutte le parti coinvolte che hanno fatto un grandissimo lavoro, ma ci sono tante altre cose da fare, non è finita qua, dobbiamo lavorare parecchio. Passo decisivo? Importante, ce ne sono tanti altri che dobbiamo fare. Serie D scongiurata? Beh, direi di sì”, lo ha detto Marco Lanna al termine dell’assemblea della Sampdoria.

“Le emozioni dei tifosi? sono giornate dure per tutti, i tifosi li capisco, oggi è stata difficile ma il primo passo è stato fatto, adesso bisognerà pedalare, ci sono tante cose da fare in poco tempo. La penalizzazione? Non so, domani ci pensiamo”