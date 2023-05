Genoa, Gilardino: Determinanti i dettagli per la promozione

Il tecnico del Genoa Gilardino commenta la stagione appena conclusa con la promozione del Grifone.

“Abbiamo costruito il campionato mattone dopo mattone, partite dopo partita. Partita vinta dopo partita vinta si acquisisce consapevolezza e fiducia”, ha detto Gilardino spiegando come i rossoblù siano riusciti a recuperare in campionato arrivando fino alla seconda piazza. “Tutto questo ci ha dato forza ogni giorno per mettere un mattoncino in più, crescere in campo e curare i dettagli. Questo è stato determinante”.

“Per me questa (il Genoa ndr) è una grande opportunità, una grande occasione e sono felice di aver raggiunto questo traguardo con la squadra. Sono sensazioni ed emozioni che mi porterò dentro per tutta la vita”.