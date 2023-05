Cessione Samp, Ferrero ha venduto a Radrizzani

La svolta che i tifosi della Samp attendevano: Massimo Ferrero, in una intervista telefonica a Telenord, ha confermato di aver “venduto la Sampdoria”.

Adesso la Sampdoria “e’ di Radrizzani”.

Lascia dunque la Sampdoria l’imprenditore romano che aveva rilevato nel 2014. “Basta cercare un capro espiatorio, io sono 18 mesi che non ‘tocco palla’ con la Samp e gli errori non sono stati fatti da me. Io ho fatto il bene della società, ho deciso col cuore e per la gente. Dico solo – ha concluso Ferrero – che un giorno mi rimpiangerete. In bocca al lupo ad Andrea Radrizzani che è un uomo di calcio”.

