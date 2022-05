Ceriale si prepara per gli eventi estivi. Un stagione 2022 ricca di intrattenimento e un’ampia programmazione per tutti.

Ceriale si prepara per gli eventi estivi e tanto divertimento.

L’assessore Maineri: “Stagione di ritorno alla normalità, una ricca programmazione con musica, concerti, cinema e tanto intrattenimento”

Una nuova serata per i giovani all’insegna della disco-music in piazza, che si terrà ogni lunedì sera e poi il ritorno atteso dei tanti eventi e delle numerose manifestazioni della programmazione estiva di Ceriale.

L’assessore comunale alle manifestazioni Eugenio Maineri presenta il calendario di questa estate 2022:

“Stagione di ritorno alla normalità, una programmazione con musica, concerti, cinema e tanto intrattenimento per i nostri ospiti e per i nostri cittadini.

Siamo riusciti ad organizzare una serie iniziative capaci di attirare un numeroso e variegato pubblico, che potranno generare un indotto positivo a livello turistico-commerciale, con le nostre attività che sperano finalmente in una estate di effettivo rilancio”.

Intanto dal 2 al 5 giugno si terrà l’Expo dei Gonfiabili:

evento programmato il 24 aprile scorso e poi rinviato per le condizioni meteo.

Per la gioia dei più piccoli, dalle 10:00 alle 20:00, presso il lungomare, piazza della Vittoria e piazza Eroi della Resistenza, due aree dedicate al divertimento con grandi ed esclusivi giochi gonfiabili, tra cui la “Zip Line” per la prima volta in Liguria. E per i genitori al seguito Street Food e il Mercato del Forte dei Marmi.

Il 1 luglio ci sarà anche il raduno Fiat 500 “39° Meeting Internazionale”:

grazie alla collaborazione con il Club Italia di Garlenda:

Ceriale sarà location dei tanti appassionati cinquecentisti che ritorneranno ad animare le strade della riviera savonese.

Confermata l’apprezzatissima rassegna “Cinema in spiaggia” rivolta ai più piccoli:

con il lido cerialese del centro cittadino trasformato in una sala all’aperto, ogni martedì sera.

E ancora il ballo liscio e revival:

in piazza Eroi della Resistenza (vicino alla Pineta) eventi per i genitori e i nonni.

I giovedì sera estivi saranno dedicati a loro, con le orchestre spettacolo più applaudite del momento.

Protagonista sarà anche il borgo di Peagna con la sfilata di “Peagna sotto le stelle”:

con la frazione pronta ad accogliere nei mesi estivi nuovi visitatori pronti a gustarsi le bellezze dell’immediato entroterra cerialese, natura, relax e passeggiate, o ancora una visita alla riserva naturale del Torsero e al museo paleontologico “Silvio Lai”.

Per i ragazzi, invece, l’appuntamento fisso della disco-music:

si potrà ballare a ritmo dei tormentoni più in voga nelle discoteche. In programma, inoltre, concerti con le cover e tribute band più importanti della zona.

E ancora la tappa del Summer Tour 2022 con un esilarante e divertente spettacolo musicale.

Altro gradito ritorno, con una serie di appuntamenti esclusivi e di fascino, i “Concerti all’alba”, rassegna musicale cerialese che ha avuto successo nelle passate edizioni.

Lo sport e il mare saranno invece protagonisti delle storiche manifestazioni come il “Terzo Miglio Cerialese”, “Cerialevela” e “La Ponentina”, organizzate e promosse dalla sezione cerialese della Lega Navale.

Il 16 agosto appuntamento clou dell’estate con la tradizionale Festa Patronale di San Rocco: processione, mercatino e spettacolo pirotecnico.

Infine, non mancheranno iniziative legate all’artigianato e ai prodotti locali, sagre e spazi enogastronomici, il tutto con la collaborazione delle associazioni cittadine.

L’assessore comunale con delega alle manifestazioni Eugenio Maineri, sottolinea:

“Insomma un calendario di eventi e manifestazioni per tutti i gusti e tutte le età.

L’amministrazione ha puntato molto sul ritorno di una programmazione di qualità e completa per il turismo di Ceriale e la stagione estiva”.