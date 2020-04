Centro storico, accesso a ZTL senza limitazioni per trasporto alimenti e farmaci

“Accesso alla ZTL senza limitazioni e nessuna fascia oraria vietata. La giunta comunale di Genova, con gli assessori Matteo Campora, Paola Bordilli e Stefano Balleari, che ringraziamo per avere accolto la nostra proposta, ha dato mandato alla Società Genova Parcheggi di adeguare i sistemi di telecontrollo del Centro storico, per consentire ai commercianti di accedere alla ZTL e di effettuare consegne a domicilio di beni alimentari e farmaceutici senza incorrere in qualsivoglia sanzione”.

Lo hanno riferito ieri i consiglieri comunali Lorella Fontana e Davide Rossi (Lega).

“Nello specifico – hanno spiegato Fontana e Rossi – il trasporto alimenti è stato esteso dalle 5.30 alle 23 e la consegna di express courier intestati a vettori specializzati, dalle 06 alle 17.

Abbiamo ritenuto necessario e utile sia per coloro che effettuano consegne, che per i cittadini che tali consegne devono riceverle, chiedere l’estensione della fascia oraria e di cancellare le limitazioni che fino a ieri erano attive e non consentivano l’accesso in determinate zone.

In questo periodo nel quale tanti cittadini si stanno affidando alla consegna della merce direttamente nell’abitazione, riteniamo che sia utile che il Comune consenta l’accesso in zone solitamente vietate, infatti chiederemo di estendere questa modifica in tutte le zone del territorio comunale in cui le ZTL non consentono di effettuare le consegne.

Necessario offrire tutti i servizi di cui i cittadini hanno bisogno modificando temporaneamente, qualora servisse, il regolamento comunale”.