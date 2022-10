Cavalli selvaggi dell’Aveto verranno messi in libertà

Cauta soddisfazione animalisti di AIDAA

I cavalli selvaggi dell’Aveto dovrebbero essere rimessi in libertà in quota restando nello stesso parco, mentre nei mesi prossimi dovrebbe prendere quota un progetto per la valorizzazione di tutti i cavalli del parco. E’ quanto sarebbe emerso dalla riunione di ieri pomeriggio in Regione Liguria ed è un risultato apprezzabile almeno sulla carta.

Ovviamente se ciò avvenisse sarebbe una vittoria non di qualcuno ma sopratutto dei cavalli. I cavalli era stati chiusi in un recinto nei pressi dell’entrata del Parco senza un apparente motivo. Per questo diverse associazioni di animalisti si erano mobilitate.

L’AIDAA “esprime cauta soddisfazione per la decisione assunta oggi e seguirà passo passo la vicenda fino alla fine.

Purtroppo le vicende del recente passato riguardante la gestione del trasferimento dei cinghiali di La Spezia lascia aperte diverse perplessità e quindi pur apprezzando i passi avanti chiediamo che tutta l’operazione relativa al reinserimento dei cavalli in altura nei suoi diversi momenti sia supervisionata da una commissione indipendente di esperi nominati dalle associazioni animaliste.” Si legge in una nota.