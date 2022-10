Irene Renei presenta il suo libro a La Spezia il 28 ottobre alle 18:30 presso l’Urban Center. Si intitola “Dieci tazze a colazione”.

Vita vera, durissima, ma anche piena di speranza: Irene Renei firma “Dieci tazze a colazione” (AltreVoci Edizioni) un libro che racconta la sua storia e quella delle tante donne e bambini che ha conosciuto in una comunità di accoglienza.

“Dieci tazze a colazione” sono le porte aperte di una casa, una famiglia allargata, cuori aperti verso il prossimo e verso l’amore. È la storia di una famiglia che accoglie e, in uno scambio costante, dà e riceve.

È la famiglia di Irene che, piano piano e con enorme rispetto, entra in punta di piedi nella vita di altre famiglie per offrire ascolto, affetto, comprensione senza giudizio, strumenti.

E che, in cambio, riceve amore, crescita, comprensione del mondo e un punto di vista diverso e più reale sulle cose. Anche quelle che fanno più male.

“Scrivere Dieci tazze a colazione è stata una vera e propria esigenza. Quella di mettere ordine in una cesta in cui ho buttato sparsi per tre anni sensazioni e sentimenti complessi.

Avevo bisogno di tirare le fila, dare un senso con un inizio e una fine a una storia di vita che mi ha travolto.

Irene Renei firma un libro che è intenso e profondo. Che è una finestra sulla vita vera, quella che chi è fortunato perché ha la sicurezza fisica e mentale, una casa, un lavoro, una televisione e coperte calde, a volte non riesce a comprendere.

Ma al tempo stesso è un libro scorrevole, scritto con quella leggerezza che soltanto le cose più importanti riescono ad avere.

Ne emerge un amore per il prossimo intensissimo, una volontà forte di fare la differenza 365 giorni l’anno e di farla in maniera concreta.

“Entrare in una comunità che accoglie madre e figli in difficoltà è come proiettarsi in un mondo parallelo nel quale devi impare un nuovo modo di vivere e convivere. Io non sapevo come, non lo so neanche adesso.

L’unico modo che ho trovato per non affogare nella desolazione che le storie di queste famiglie mi portavano nel cuore è stato quello di non stare ferma, di muovermi con loro, di cambiare prospettiva nel guardare la mia vita. Non guardavo più la sofferenza della donna accanto. Io ero la donna accanto.

Con questa chiave di lettura nuova si possono forse provare a cambiare, anche di poco, percorsi già scritti.”

“Dieci tazze a colazione” uscirà il 27 ottobre online e nelle librerie.

BIOGRAFIA

Irene Renei, classe 72, nata e cresciuta a La Spezia.

Maturità classica, sei anni di Conservatorio per lo studio del pianoforte e giurisprudenza frequentata fino all’ultimo anno.

Si forma come Agente finanziario e mediatore creditizio in erogazioni fondi.

La sua esperienza la porta a lavorare da Fineco Bank a BPU a Unicredit fino al 2015.

Poi la decisione di prendersi una pausa da un ambiente altamente performante e lontano dalla sua natura, per provare a ritrovare se stessa, dedicarsi ai due figli, al marito e al suo primo grande amore: la scrittura.

Nel 2018 crea il blog e la pagina Facebook “Donne che pensano” e si ritaglia in quattro anni uno spazio di notorietà con un seguito ad oggi di 35.000 follower.

La sua credibilità cresce e viene chiamata da varie associazioni per conferenze sul ruolo della donna, con particolare attenzione alle donne più fragili e vittime di violenza, sulla genitorialita’ e sulle problematiche degli adolescenti, temi spesso sviscerati nel sul blog, fino ad approdare in RAI, nel programma UNOMATTINA, per portare il suo contributo sul tema difficile dell’affido familiare.

Dall’esperienza di volontariato in una comunità che accoglie madri e figli in difficoltà, con la nascita di nuove consapevolezze e rapporti sociali con chi si occupa di tali tematiche da anni, Irene esce, infatti, con la mano stretta a tre bambini e alla loro madre.

Nasce un affido che coinvolgerà tutta la famiglia di Irene e che sarà imput per guardarsi indietro e voler mettere nero su bianco la strada percorsa negli ultimi anni, tra le pagine del libro “Dieci tazze a colazione “