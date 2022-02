Carlo Felice, il terzo  concerto dedicato a Mozart l’italian

Si svelano le affinità tra Wolfgang Amadeus Mozart e il torinese Gaetano Pugnani

In programma al Teatro Carlo Felice di Genova giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 20.00, il terzo concerto del ciclo MOZART L’ITALIAN, che stavolta porta alla scoperta delle affinità tra Mozart e il compositore e violinista torinese Gaetano Pugnani, conosciuto dal giovane Mozart in occasione di uno dei suoi tre viaggi in Italia all’inizio degli anni Settanta del diciottesimo secolo.

Si tratta del terzo appuntamento dedicato alla scoperta degli aspetti di “italianità” insiti nell’opera mozartiana, che contempla l’esecuzione integrale delle sinfonie di Mozart messe in relazione con opere di compositori italiani preclassici e suoi contemporanei, nella lettura di direttori d’orchestra specializzati in tali repertori e con organici di dimensioni originarie.

Il programma della serata si apre sulle note dell’Ouverture in re maggiore de Lucio Silla K 135, opera seria in tre atti su libretto di Giovanni De Gamerra, revisionato dal Metastasio, scritta da un Mozart poco più che quindicenne a Milano.

Commissionata dal Regio Ducal Teatro di Milano, dov’erano andate in scena anche Ascanio in alba (1770) e Mitridate Re di Ponto (1771), vi debuttò il 26 dicembre 1772 rimanendo in scena per ben 25 rappresentazioni, e suggellando il successo dell’esperienza teatrale di Mozart in Italia. Per molteplicità di forme delle arie, trattamento del coro, impiego dell’orchestra magistrale, l’opera anticipa in nuce alcuni tratti dell’ispirazione teatrale di genere serio che si manifesterà pienamente dieci anni dopo con Idomeneo.

Il secondo brano in programma è la Sinfonia n. 13 in fa maggiore KV 112, scritta da Mozart a Milano in occasione del secondo viaggio in Italia, nel 1771, che rivela una forte inclinazione verso il classicismo austro tedesco.

La sua “aura” giovanile emerge in tutta evidenza grazie all’accostamento con la Sinfonia n. 38 in re maggiore KV 504 Praga, che chiude il programma. Scritta da Mozart nel 1786 ed eseguita in prima l’anno successivo nella città boema, la sinfonia in quattro tempi, con il suo tema iniziale sincopato, che racchiude l’intero contenuto espressivo dell’opera, il suo sviluppo formale eccezionale, gli ampi spiegamenti dinamici testimonia della piena maturità di Mozart, pronto a distogliere lo sguardo dal modello haydiniano e ad aprire la via al Romanticismo.

Tra le due sinfonie mozartiane in programma si colloca la Sinfonia in si bemolle maggiore di Gaetano Pugnani (Torino 1731 – 1798), quarta delle Overtures in Eight Parts scritte a Londra attorno al 1770. L’opera è rappresentativa di uno stile che, rilevando il testimone dal tardo Barocco corelliano, in pieno Classismo, lascia intravvedere futuri sviluppi romantici.

Prima ancora che compositore Pugnani fu violinista, precocissimo e virtuoso, allievo di Giovanni Battista Somis, fondatore della celebre scuola violinistica piemontese. Pugnani imprime alcune innovazioni tecniche all’evoluzione dello strumento tra cui, in particolare, il meccanismo della regolazione della tensione dei crini dell’archetto per mezzo di una vite.

Dalla natia Torino, dove gli furono assegnate tutte le possibili cariche salvo quella di maestro di cappella, la sua attività di strumentista oltre che di compositore gli permise di conquistare la Parigi dei Concerts Spirituels, Londra, dove fu per lungo tempo violino di spalla dell’Opera, oltre alle piazze di Mosca e San Pietroburgo.

In considerazione del rinvio dei primi due concerti della Stagione Concerti gennaio-giugno 2022 (dell’8 e del 13 gennaio 2022), i prezzi dell’abbonamento Concerti Turno Unico S sono stati riparametrati ai rimanenti 7 concerti, dando origine ad un abbonamento Concerti Turno Unico S Bis febbraio-giugno 2022, di cui il concerto del 3 febbraio è il primo appuntamento. La tabella dei prezzi degli abbonamenti riparametrati è consultabile sul sito del Teatro Carlo Felice alla sezione BIGLIETTI.

I possessori dei biglietti dei concerti dell’8 e del 13 gennaio 2022 che non abbiano chiesto il rimborso entro 5 giorni lavorativi da ciascun evento possono mantenere tali titoli di accesso per la nuova data di programmazione dell’evento. Gli abbonati ai Concerti Turno Unico S (9 concerti), nella stessa circostanza, potranno usufruire del proprio abbonamento. Le nuove date dei due concerti saranno comunicate successivamente, in biglietteria, sul sito, sui social del Teatro e a mezzo stampa. Elisa Prato

PROGRAMMA

MOZART L’ITALIANO

Wolfgang Amadeus Mozart

Lucio Silla: Ouverture

Gaetano Pugnani

Sinfonia in si bemolle maggiore

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 13 in fa maggiore KV 112

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 38 in re maggiore KV 504 Praga

Maestro concertatore e direttore Alessandro De Marchi

Orchestra del Teatro Carlo Felice