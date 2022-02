Regate di Primavera – Portofino, aperte le iscrizioni

Tornano le regine del mare a Portofino con le Regate di Primavera – Portofino. Dopo il successo dell’edizione 2021, con il golfo del Tigullio che ha salutato il ritorno delle regate con condizioni meteorologiche straordinarie, nel 2022 è ancora protagonista il binomio vela-Portofino, grazie alla collaborazione tra lo Yacht Club Italiano, il Comune di Portofino, l’International Maxi Association e Rolex in qualità di Official Timepiece; quattro giorni di splendide regate in mare e per celebrare così l’antico legame tra il borgo e lo sport della vela.

Il programma

Le Regate di Primavera cominceranno ufficialmente giovedì 21 aprile con l’arrivo delle barche e le procedure di registrazione. Le barche saranno ormeggiate a Portofino Yacht Marina fino a esaurimento posti, quindi al Porto di Santa Margherita Ligure e alla fonda nelle belle baie circostanti. L’azione in mare inizia venerdì 22 aprile con la partenza della prima regata e si concluderà lunedì 25 aprile con l’ultima prova e la premiazione.

Le regate

Il Trofeo è dedicato agli yacht con lunghezza superiore ai 18 metri e, a differenza del 2021 in cui era stata adottata una formula a inviti, è aperta a tutti gli scafi oltre i 60’ con certificato IRC. I partecipanti saranno divisi in due raggruppamenti: racer e cruiser-racer e saranno impegnati su percorsi diversi nel Golfo del Tigullio: regate sulle boe per i primi e prove costiere per i secondi.

Tra le novità di quest’anno: le Regate di Primavera saranno anche il teatro della Mylius Cup, il trofeo riservato ai veloci scafi realizzati dal cantiere di Podenzano.

I premi

YCI Trophies per i primi tre classificati di ogni raggruppamento (racer e cruiser-racer), IMA Trophies per i due armatori IMA meglio classificati nelle due classi, i Trofei YCI Challenge – vinto l’anno scorso da Capricorno di Alessandro Del Bono, saranno anch’essi assegnati ai primi classificati delle due categorie. Il Trofeo Mylius sarà ad appannaggio dello scafo Mylius meglio piazzato.

L’organizzazione

Le Regate di Primavera – Portofino sono organizzate da: Yacht Club Italiano, Comune di Portofino, International Maxi Association e Rolex in qualità di Official Timepiece. Splendido Mare – a Belmond Hotel – è Hospitality Partner assieme a Banca Passadore Technical Partner. Le regate sono state rese possibili anche grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Santa Margherita, di Portofino Yacht Marina e di Progetto Santa Margherita. Sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e il patrocinio di Regione Liguria.

Naturalmente, nel corso dell’evento verranno adottati specifici protocolli improntati alla massima sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle normative vigenti in quelle date per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID 19.

Regate di Primavera – Portofino

21 – 25 aprile 2022

Bando di Regata, iscrizioni e info sul sito yachtclubitaliano.it