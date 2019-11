Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, Carige ha consegnato alla Consob la bozza del prospetto per l’aumento di capitale della banca.

L’idea dell’istituto è quello di procedere con la ricapitalizzazione a dicembre, entro Natale.

Per questo Carige dovrà sistemare prima di quella data, per ottenere l’approvazione, diverse situazioni: accordo sindacale, contratti con Amco (già Sga) sulle esposizioni non performing (npe), accordi transattivi su Amissima e Credito Fondiario (ex Fonspa).