Genoa, media spettatori al Ferraris di 21 mila spettatori

Voci e colori. Il Grifo che gioca e il Ferraris che si tinge di rossoblù. 21.637 sono stati sinora i tifosi presenti a Marassi per i match del Genoa in queste prime giornate di Serie A TIM 2019/20.

Una quota più elevata di quella finale della scorsa stagione. Il tutto tenendo in considerazione i lavori di ristrutturazione nell’impianto, con conseguenti chiusure e limitazioni in tribuna. La vetta è stata toccata in occasione di Genoa-Atalanta: 23.395 persone tra abbonati e paganti. Numeri che si assestano tra ascisse e ordinate facendo impennare i grafici. Cartine di tornasole dell’interesse intorno alla squadra prima fondata in Italia.