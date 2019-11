Aeroporto di Genova in crescita anche ad ottobre

Anche per il mese di ottobre traffico in crescita per l’Aeroporto di Genova.

Il mese appena trascorso si è chiuso con un incremento di passeggeri del 10% rispetto allo stesso mese del 2018.

In particolare il traffico internazionale ha registrato un aumento del 14,4%, mentre i passeggeri dei voli nazionali sono aumentati del 6,2%.

A contribuire al trend positivo sono stati i nuovi collegamenti quali il nuovo volo per Mosca di Pobeda, quello per Vienna di Level e quelli per Kiev e Tirana di Ernest Airlines.

Con la ripresa autunnale e del traffico business, positivo anche il dato aggregato sui principali hub europei, in particolare quelli di Amsterdam, Monaco, Francoforte e Roma.

“Siamo soddisfatti dell’andamento del traffico passeggeri – ha detto Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova – che ha registrato un trend estremamente positivo”.