Carige | Buonaura nuovo presidente, Guido Ad

L’assemblea degli azionisti Carige ha nominato il nuovo Cda della banca.

Vincenzo Calandra Buonaura è stato nominato presidente e Angelo Barbarulo vice.

Il CdA ha nominato Francesco Guido quale Amministratore Delegato e ha costituito al proprio interno i seguenti Comitati:

Comitato Rischi, composto da: Angelo Barbarulo (con indicazione ad assumere la carica di Presidente), Paola Demartini, Miro Fiordi e Leopoldo Scarpa

Comitato Nomine e Governance, composto da: Lucia Calvosa (con indicazione ad assumere la carica di Presidente), Vincenzo Calandra Buonaura e Sabrina Bruno

Comitato Remunerazione, composto da: Francesco Micheli (con indicazione ad assumere la carica di Presidente), Sabrina Bruno e Miro Fiordi

Comitato Operazioni Parti Correlate, composto da: Gaudiana Giusti (con indicazione ad assumere la carica di Presidente), Lucia Calvosa e Francesco Micheli

“I Commissari e i membri del Comitato di Sorveglianza – spiegano dalla banca – hanno completato tutti i passaggi formali richiesti dalla legge per il ritorno della Banca a una gestione ordinaria chiudendo il periodo di Amministrazione Straordinaria Temporanea disposta dalla BCE il 2 gennaio 2019. La ricostituzione degli organi amministrativi segue infatti il processo di risanamento realizzato mediante l’operazione di rafforzamento patrimoniale e di derisking, annunciata lo scorso 9 agosto e approvata dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti il 20 settembre 2019”.

“Dopo gli interventi di rafforzamento patrimoniale che la collocano ai primi posti nel sistema bancario per gli elevati ratios ed il basso tasso di rischiosità, Banca Carige punta a rafforzare il proprio ruolo di riferimento per il territorio, dichiara il Presidente Professor Vincenzo Calandra Buonaura. Il Consiglio di Amministrazione che ho l’onore di presiedere riunisce competenze di alto profilo che offriranno un contributo importante per riportare la Banca ad essere in tempi rapidi il cuore finanziario pulsante nelle aree in cui opera. Più solida e forte, Carige sarà sempre più a servizio dello sviluppo del tessuto economico e sociale ed un interlocutore attento ed affidabile di famiglie, imprese e Istituzioni”.

“Oggi raccogliamo il testimone ricevuto dai Commissari che hanno costruito sicure basi per un futuro di Carige solido e di successo – afferma l’Amministratore Delegato Francesco Guido. Adesso vogliamo andare avanti veloce sulla strada indicata dal Piano puntando a riprenderci il giusto ruolo di custode e gestore del risparmio delle famiglie e di motore di sviluppo del territorio. Partiamo da una banca solida, sana, forte patrimonialmente, con una Governance robusta e con un team che si compone di professionalità di eccellenza”.