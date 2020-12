Carabinieri Sarzano trasferiti in Carignano, i residenti: grazie per il proficuo lavoro

“Da una settimana la Stazione dei Carabinieri in Sarzano è stata trasferita in Carignano (sua locazione originale). I residenti ringraziano la presenza nella zona per tanti anni e i comandanti di Stazione che si sono avvicendati per il proficuo lavoro”.

Lo ha dichiarato oggi Claudio Garau, da tempo in prima linea in questa porzione del Centro storico genovese per sostenere una migliore qualità della vita dei cittadini.

“In tutti questi anni – ha sottolineato Garau – c’è stato un ottimo rapporto tra i carabinieri e i comitati di zona, con gli esercizi pubblici del nostro quartiere che hanno avuto un ruolo fondamentale nel promuovere un sano e solido legame tra la Benemerita e il cittadino.

Pur consapevoli che che il controllo territoriale sarà sempre sotto la giurisdizione della Stazione dell’Arma di Carignano/Sarzano ne sentiremo la mancanza.

Ancora un grazie a questi sconosciuti eroi quotidiani, come a quelli di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale, che tutti i giorni scendono in campo e ci difendono”.