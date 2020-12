La GdF a Savona contro lo spaccio: arresti e denunce

Prosegue, senza sosta, l’attività della Guardia di finanza del comando provinciale di Savona contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante alcuni controlli per verificare il rispetto delle misure emanate dal governo per contenere l’emergenza da Covid-19, i militari hanno controllato molte persone, tra cui ragazzi giovanissimi che sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Tre persone sono state trovate nello stato di detenzione di un elevato quantitativo di droga frazionata e pronta per essere spacciata.

Un 21enne straniero senza fissa dimora, trovato in possesso di 40 dosi di marijuana pronte per la vendita è stato arrestato nella centrale piazza del Popolo.

In un altro caso, una 45enne italiana, giа nota alle forze dell’ordine, nel quartiere Lavagnola, è stata fermata nei pressi della sua abitazione, subito dopo aver ceduto una dose di drogae ad un uomo.

La donna che era in possesso di circa 60 grammi di hashish, è stata denunciata.

Un altro uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad un consumatore, sempre nei pressi di Piazza del Popolo.

Si tratta di un 33enne, di nazionalità albanese che è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’autoritа giudiziaria.

La successiva perquisizione presso l’abitazione del pusher, nel quartiere Villapiana, ha consentito di rtrovare e sequestrare un bilancino di precisione ed un cellulare con i contatti dei clienti.

Infine, ad un posto di controllo sul rispetto delle disposizioni relative all’emergenza Covid-19, nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Savona, una pattuglia della Compagnia – Sezione Operativa Pronto Impiego di Savona ha fermato un egiziano di 23 anni, residente a Genova e grazie al fiuto delle unitа cinofile “Buddy” e “Danko”, sono stati trovati occultati sulla persona, due panetti di hashish del peso di oltre mezzo chilo. Il giovane è stato arrestato.

In altri due interventi, sono stati individuati sei giovani, tutti uomini, di etа compresa fra i 15 ed i 30 anni, residenti a Savona o in provincia, trovati in possesso di hashish e marijuana, per uso personale.

Tutti sono stati segnalati alla prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti.