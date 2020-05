Carabinieri Pieve Ligure, siciliano arrestato per droga. Hashish a Genova e in Riviera

Ieri i Carabinieri delle Stazione dell’Arma di Pieve Ligure e di Ge-Marassi, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Villanova di Albenga, hanno arrestato un siciliano, nato a Caltanissetta e residente a Genova.

Inoltre, la convivente è stata denunciata in stato di libertà.

A seguito della perquisizione domiciliare i due sono stati trovati in possesso di 742 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish suddivisa in 7 panetti, pronti per esseri immessi sul mercato della droga a Genova e in Riviera.

Il siciliano è stato rinchiuso nel carcere di Marassi.