Capodanno, pienone a De Ferrari: migliaia in piazza. Un successo | Video e Foto

“È stato un anno difficile, ma abbiamo dimostrato di essere una città coesa. E nel nuovo anno dimostreremo di essere capaci di fare le cose difficili, di farle tutte e di farle bene”.

Sul palco allestito in piazza De Ferrari, gremita da genovesi e turisti, il sindaco di Genova Marco Bucci ha fatto gli auguri di buon anno a tutta la nostra città pubblicando poi due video del messaggio di fine anno sul web (quello istituzionale e quello del suo intervento alla festa di Capodanno).

Messaggio fine anno Bucci: Genova torni ad essere prima città del Mediterraneo | Video

I giochi di luce e musica, ma anche fuochi artificiali, hanno illuminato la festa di Capodanno organizzata dal Comune.

E’ stato un successo per lo spettacolo e la partecipazione dei cittadini, bissato nei caruggi del Centro storico pieni di gente.

Pochi i botti in piazza De Ferrari, ma all’improvviso da un palazzo sono partiti i fuochi artificiali.

Alla fine dello spettacolo, in alcune zone si sono registrate lunghe code di auto per tornare a casa. Intorno alle 3 in via Gramsci si procedeva quasi a passo d’uomo.

Per quanto riguarda la sicurezza a De Ferrari, sorvegliata dai nostri carabinieri e poliziotti con l’ausilio della Polizia Locale, tutto è filato liscio.

Ecco alcune foto dei genovesi pubblicate su Fb e il video del Capodanno in piazza De Ferrari pubblicato su YouTube dall’utente A.S.A. 37.