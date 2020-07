Caos autostrade Liguria | Chiusure e cantieri: la situazione alle 11.45

Nuova mattinata di passione sulle autostrade della Liguria.

Così dopo il ritardo sull’apertura sulla a10 del tratto Aeroporto-Genova Prà che ha determinato dapprima il collasso della circolazione in zona, sull’Aurelia e poi, la coda in autostrada e la coda di sei chilometri sulla A26 tra Ovada e Masone, in direzione Genova Voltri, ecco la situazione sulle autostrade della Liguria alle ore 11.45.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova. L’uscita di Celle Ligure e’ chiusa al traffico fino alle 20:00 del 24/07/2020 provenendo da Ventimiglia per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Albisola.

Coda A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10.7 -)

Coda di 2 km tra Genova Pra’ e Arenzano in direzione Ventimiglia per lavori

Code a tratti tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia, l’uscita di Genova Pra’ è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia, l’uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano, il casello di Busalla in entrata è chiuso al traffico fino alle 12:00 del 15/07/2020 verso Milano per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Ronco Scrivia.

A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano, l’uscita di Isola del Cantone è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori.

In A12 Genova-Livorno in entrambe le direzioni, l’uscita di Chiavari è chiusa al traffico per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Sestri Levante. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

Sulla A12 Genova-Livorno indirezione Genova, Lavagna in entrata e’ chiuso al traffico verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Rapallo.

Il traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do