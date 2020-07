Ad Andora regate Laser di livello internazionale

SAVONA. 14 LUG. Campioni stranieri e velisti genovesi sono stati i grandi protagonisti ad Andora nelle due giornate di regate Laser valide per la qualificazione al campionato italiano giovanile di classe (che si svolgerà a settembre). L’evento, che ha visto, la presenza e le vittorie di alcuni atleti stranieri di altissimo livello (sono scesi in acqua fra gli altri la Gutierrez, la Bo Voss e Moutout), ha di fatto segnato la ripresa ufficiale delle competizioni veliche per la flotta Laser dopo il look down causato dalla Pandemia.

I genovesi hanno brillato in due podi: lo Yacht Club Italiano ha vinto fra i Radial con Nicolò Elena, mentre il Circolo Nautico Ilva con Matteo Mulone si è aggiudicato la competizione fra 4.7.

Gli stranieri hanno vinto invece con Jaremy Moutout (YC Monaco) fra gli Standard e con Paloma Schmidt Gutierrez (Perù) nei Radial.

Fra i locali da segnalare il successo di Giovanni Gallego (CN Andora) che nella prima giornata si è imposto fra gli Standard.

Soddisfazioni anche per i varazzini, allenati da Gianpaolo Tomossi, Lorenzo Ferro e Paolo Giargia, che si sono aggiudicati nella prima giornata un primo posto Overall 4,7 con Luca Riccobene e nel 4.7 femminile con Alice Scarpati, che ha bissato il successo anche nella seconda giornata di regate.

Questi i risultati.

Regate della prima giornata.

Laser 4.7: 1) Luca Ale Riccobene Sforza (Varazze Circolo Nautico), 7 punti; 2) Body Van der Linden (YC Monaco), 7; 3) Matteo Mulone (CN Ilva), 8; 4) Alice Scarpati (Varazze Circolo Nautico), 12; 5) Dario Deambrogio (id), 20.

Laser Radial: 1) Paloma Schmidt Gutierrez (Perù), 3; 2) Lorenzo Donati (YC Italiano), 8; 3) Nicolò Elena (id), 13; 4) Fausto Vassallo (CN Andora), 13; 5) Lorenzo Sorrenti (CN Varazze), 14.

Laser Standard: 1) Giovanni Gallego (Circolo Nautico Andora), 4; 2)Jaremy Moutout (YC Monaco),7; 3) Sandro Paglialunga (Circolo Nautico Loano),9; 4) Andrea Chiappe (YC Italiano),10;5) Gabriele Oppizio (Circolo Nautico Andora), 16.

Regate seconda giornata. Laser 4.7: 1) Matteo Mulone (CN Ilva), 4; 2) Luca Ale Riccobene Sforza (CN Varazze),5; 3) Body Van der Linden (YC Monaco), 10; 4) Alice Scarpati (C Varazze), 13; 5) Beatrice Martinuzzi (YC Italiano), 22. Laser Radial: 1) Nicolò Elena (YC Italiano), 7; 2) Paloma Schmidt Gutierrez (Perù), 8; 3) Lorenzo Meloni (YC Italiano), 10; 4) Giacomo Ivaldi (id), 1; 5) Laura Bo Voss (Germania), 13.

Laser Standard: 1) Jaremy Moutout (YC Monaco), 3; 2) Andrea Chiappe (YC Italiano), 6; 3) Giovanni Gallego (CN Andora), 9; 4) Gabriele Oppizio (CN Andora), 12; 5) Antonino Caprì (CN Loano); 17.

CLAUDIO ALMANZI