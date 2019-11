Alle 21.30 è stato chiuso tratto A26 tra A10 e svincolo con Masone

La Procura di Genova ha disposto dalle ore 21:30 di oggi, lunedì 25 novembre, la chiusura al traffico in entrambe le direzioni della tratta dell’autostrada A26 tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone.

Tale misura viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, in essere su tale tratta.

La Direzione di Tronco condividerà i risultati di tali verifiche con gli enti competenti. In conseguenza di tale chiusura si consigliano itinerari alternativi.

La situazione e i percorsi alternativi

A6 Torino-Savona chiusura in entrambe le direzioni.

Sulla A6 Torino-Savona non gestita da Autostrade per l’Italia sono stati chiusi i seguenti tratti:

bivio per la A10 Genova-Savona – Altare verso Torino

Millesimo – bivio per la A10 Genova-Savona verso Savona.

Per chi è in viaggio sulla A10 Genova-Ventimiglia si consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, seguire le indicazioni per la Diramazione Stroppiana-Santhià e poi la A4 Torino-Trieste.

Per ulteriori informazioni contattare il call center viabilità della A6 Torino-Savona al numero 011.97.13.182.