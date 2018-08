Campofestival, a Campo Ligure è di scena la Musica Celtica

Appuntamento nel weekend a Campo Ligure per la XXII edizione del Campofestival fino a domenica 5 agosto, con la rassegna di musica celtica al Castello Spinola.

Per l’occasione il piccolo paese dell’entroterra genovese, si trasforma in un borgo irlandese con la rassegna di musica celtica a cura dell’Associazione Corelli di Savona.

Vicoli, strade e piazzette del centro storico, fino a mezzanotte, diventeranno un mercato di prodotti tipici e vini francesi abbinati a prodotti del territorio.

Nella piazza centrale del borgo, oggi, sabato 4 agosto alle ore 17, al via il concerto de I Liguriani, musica dai mondi liguri e domenica alle ore 12 interverrà la Banda Cittadina.

Poi la musica con i gruppi famosi nella splendida cornice del Castello Spinola che sovrasta il borgo.

Ieri sera è stata la volta dei Colm Murphy & Inis Fail, Fiddle tunnel, dance and song from Ireland. Questa sera, sabato 4 agosto, alle ore 21: Derek Hickey & Birkin Tree, Ireland in music; mentr domani, domenica 5 agosto, ore 21: Full Set, Irish traditional music.

Il biglietto di ingresso per ciascuna serata è di euro 12,00 con posto unico non numerato. In caso di maltempo i concerti si terranno presso la Sala Polivalente situata vicino al castello.

A livello gastronomico per tutto il weekend, nel parco del Castello Spinola, sarà attivo un ristorante a cura della sezione della Croce Rossa di Campo Ligure dove si potranno gustare specialità a base di cinghiale con la Sagra del Cinghiale che è giunta alla 21esima edizione e prevede polenta, ravioli di cinghiale, cinghiale stufato con carfiofi, salsiccia di cinghiale e altre golosità.

Il ristorante apre alle ore 19.30, mentre domenica 5 agosto anche a pranzo dalle 12.30.

Lunedì 6 agosto, musica con Luke & The Lion e cabaret con i Soggetti Smarriti.

Come arrivare:

In auto: Autostrada A26 (Genova-Gravellona Toce) uscita Masone SP456 del Turchino

In treno: Linea Genova – Acqui Terme

In bus: linea ATP (Genova, Masone, Campo Ligure, Tiglieto); linea SAAMO (Ovada – Masone)

Informazioni:

www.prolococampoligure.it

Evento Facebook Campo Festival 2018: https://www.facebook.com/events/271516550290474/

Evento Facebook 21° Sagra del Cinghiale: https://www.facebook.com/events/251963628936346/