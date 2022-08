Campo Ligure in mostra, 2,3 e 4 settembre

Il borgo di Campo Ligure saluta l’estate 2022 mettendosi in mostra a 360° con un weekend pieno di iniziative, dallo sport ai prodotti delle aziende agricole locali, passando attraverso la #storia, la #cultura e il suo elemento più prezioso, la #filigrana.

💍LA FILIGRANA IN MOSTRA:

La Filigrana di Campo Ligure, ovvero la lavorazione di fili d’oro e d’argento per la creazione di gioielli e opere artistiche inimmaginabili, è la protagonista assoluta di questo weekend: #artigianato d’eccellenza del borgo di Campo Ligure, riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

Per l’occasione l’ingresso al Museo Civico della Filigrana “Pietro Carlo Bosio” , maestosa raccolta di importanti opere in filigrana provenienti da ogni angolo del mondo, sarà libero e #gratuito per l’intero weekend, con aperture straordinarie anche serali, con i seguenti orari:

Venerdì 2 –> 15:30 – 22:00

Sabato 3 e domenica 4 –> 10:30 – 12:00 / 15:30 – 22:00

Nei 3 giorni saranno inoltre disponibili visite guidate gratuite con partenza alle 17, alle 19 e alle 21!

Nel corso del weekend verranno inoltre aperte le porte di alcuni laboratori, dove gli #artigiani locali mostreranno le fasi di lavorazione, passo dopo passo, che caratterizzano questo artigianato di pregio.

Per finire, sotto la pubblica loggia in Piazza Vittorio Emanuele II verrà allestita una #mostra con ulteriori opere in Filigrana realizzate dagli artigiani locali.

🧀LE AZIENDE #AGRICOLE IN MOSTRA:

Domenica 4 saranno presenti, lungo Via Saracco, stand #gastronomici delle Aziende agricole del territorio.

🏰IL CASTELLO IN MOSTRA, ANCHE DI SERA:

Come ogni weekend è possibile visitare il Castello sia con il tour diurno non accompagnato nelle fasce orarie 10-12 e 16-18, sia con i tour guidati alle 18 e alle 19 (necessaria la prenotazione su dafnet.it). Nei tour accompagnati è possibile scoprire il Castello e l’intero suo comprensorio (neviera inclusa!) e salire in cima alla sua torre di ben 22 metri che domina il borgo dall’alto.

Per questo weekend sarà disponibile anche il tour serale sotto le stelle: sabato 3 e domenica 4 alle ore 21 (prenotazione su dafnet.it)

⚽️LO SPORT e il FUTSAL IN MOSTRA️

Non solo cultura e storia, ma anche lo sport si mette in mostra in questo weekend a Campo Ligure, con la presentazione ufficiale della rosa della Sampdoria Futsal , la società campese che milita attualmente in serie A2, per la stagione 2022/2023, con ospiti d’eccezione.

ℹ️A queste si aggiungono ulteriori iniziative in programma nel weekend:

🍹VENERDÌ 3🎶

– Aperitivo “Lotteria da Fresco” con premio in filigrana, organizzato da Fresco – Il ristorante a casa tua ;

– Apericena nel “#Bronx” con musica dal vivo organizzata da Pasticci’amo Bistro’ e Vigos 2.0 ;

– Concerto “Cantar di corde” da parte dell’Ensemble Accademia presso l’Oratorio NS Assunta (ore 21).

💎SABATO 4🍷

– Dalle Ore 15 “Caccia al tesoro di fine estate” per bambini e ragazzi, organizzata da Escursioni Liguria

– Dalle ore 18, parte la X edizione “Vini nel Borgo”, esposizione per le vie del borgo dei Vini Liguri, organizzato da Bar Moderno Campo Ligure in collaborazione con AIS Liguria ;

– Alla Sera “Notte bianca a Campo Ligure” con apertura serale dei negozi del centro storico.

🏍DOMENICA 4 🎼

– Raduno di moto d’epoca e non (aperto a tutti!) in Piazza Vittorio Emanuele II;

– Concerto dei “Sigma 2.0” in Piazza Vittorio Emanuele II ed estrazione del fortunato vincitore della Crociera.

🍀LOTTERIA “COMPRA NEI NEGOZI DI CAMPO LIGURE E VINCI UNA CROCIERA!”

I Commercianti Campo Ligure -Vivi Campo- e l’associazione di filigranisti “INTRECCI PREZIOSI” presentano la lotteria “Compra a Campo Ligure e Vinci una Crociera!”: con una spesa minima di 30€ nei negozi aderenti, sarà possibile vincere una Crociera (Costa Crociere) di 7 giorni lungo il Mar Mediterraneo.

Si prospetta un intenso weekend per tutti i gusti e passione come sono Campo Ligure riesce a offrire.

CAMPO LIGURE SI METTE IN MOSTRA E VI ASPETTA!