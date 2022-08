Juve-Spezia, Vecchia Signora tabù per le Aquile

La Juventus ha vinto tutti i quattro precedenti disputati in Serie A contro lo Spezia dopo non essere riuscita a battere i liguri nei due precedenti in Serie B nella stagione 2006/07 (1N, 1P).

Lo Spezia potrebbe diventare il quinto avversario contro cui la Juventus riesce a vincere tutte le prime cinque sfide nella propria storia in Serie A dopo Chievo, Pescara, Sampierdarenese e Siena.

La Juventus è, con la Lazio, una delle uniche due squadre ad aver sempre battuto lo Spezia in Serie A (quattro vittorie su quattro).

Per la terza stagione consecutiva, Juventus e Spezia si affrontano in Serie A nel corso delle prime sei giornate, dopo il 2020/21 (alla sesta) e il 2021/22 (alla quinta) – in entrambe queste gare del girone d’andata, tutte e due le squadre hanno trovato la rete.