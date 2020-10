La quantità d’acqua caduta nella notte scorsa e oggi 2 ottobre, nel territorio collinare di Camogli ha dato vita ad un fiume d’acqua che sgorga da sentieri e strade.

«Strade letteralmente trasformate in torrenti in questo paese! Quando piove forte le strade collinari si trasformano in torrenti». commentano residenti costretti a rimanere in casa o munirsi di stivali se si vuole uscire per fare la spesa.

In via Castagneto un lungo fiume d’acqua si riversa sulla scalinata che sale alla piscina davanti alla sede della Fondazione Remotti.

Il territorio di Camogli avendo molte strade collinari in caso di piogge il fenomeno delle “strade trasformate in torrenti” si ripete costantemente. ABov