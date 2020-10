In tutto il territorio di Casarza Ligure, la situazione è critica. La frazione di “Bargone” è letteralmente rimasta isolata per via della forte pioggia caduta in rapida successione. Ben 100 mm. di acqua sono cascati in poco meno di un’ora.

Il sindaco Giovanni Stagnaro ha spiegato che la situazione della frazione è preoccupante a causa dell’isolamento dovuto a varie frane.

Sul posto si attendono i mezzi meccanici per poter riaprire al più presto la circolazione. Gli enti preposti continuano a monitorare attentamente fiumi e torrenti.

Una frana si è registrata a Maxena, all’interno di un terreno privato, su strada pubblica: a darne notizia il Comune di Chiavari su Facebook specificando che la viabilità è a senso alternato su unica carreggiata.

“Prestare attenzione, i lavori di somma urgenza sono già stati assegnati per rimuovere i materiali”, si legge nella nota.

Il ponte Rachele Lagomarsino di Calvari è stato chiuso in via precauzionale per la piena del torrente Lavagna nel Comune di San Colombano Certenoli.