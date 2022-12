Camogli Magica

Come tutti gli anni ASCOT e CIV Centro Storico Camogli, con il Patrocinio del Comune di Camogli e della Camera di Commercio di Genova e la collaborazione della Pro Loco, in occasione delle festività natalizie organizzano inziative ed attività varie per accogliere i visitatori e creare indotto alle attività commerciali. CASTEL DRAGONE COME HOGWARTS è la novità delle Festività Natalizie 2022 viste da ASCOT Camogli, con la straordinaria trasformazione del Castel Dragone nella casa del maghetto più famoso al mondo fra bauli di oggetti, manici di scopa, mantelli, cappelli parlanti e bacchette magiche.

Dopo il successo del primo degli appuntamenti di sabato 3 dicembre che, nonostante la pioggia insistente per tutta la giornata, ha visto il sold out per ogni turno, la Community di Harry Potter sta ripreparando i bagagli per tornare a Camogli il prossimo, sabato 10 dicembre, questa volta fin dalla mattina.

Al primo piano stregonerie con maghi , streghe e cerimonieri, professori e fantasmi e anche il ballo del ceppo con la Gran squadra al completo. In pool positione Rita Skeeter, famosa fotoreporter della “Gazzetta del profeta”, e poi Minerva McGranitt strega scozzese capo della casa Grifondoro, Bellatrix Lestrange maestra di magia nera, Pomona Sprite strega insegnante di Erbologia e di come trattare le erbe magiche a capo della casa Tassorosso, la veggente Sibilla Cooman professoressa di Divinazione, l’affascinante Priscilla Corvo Nero e di sopra al piano superiore, tra ampolle di vetro e pozioni magiche il professor Severus Pitton, ex mangiamorte, membro dell’Ordine della Fenice e direttore della casa di Serpeverde, con Mirtilla Malcontenta …

La magia di Natale a Camogli è servita, al Castel Dragone, suggestiva fortezza difensiva che dal centro di Camogli si arrampica sulle rocce a picco sul mare, trasformato in un fatato ( o stregato?) luogo in cui sarà facilissimo perdersi fra sogno e realtà. In collaborazione con Genova Dreams.

#camoglimagica # camoglicomehogwarts

foto e selfie … per un Natale indimenticabile, al Castello di Camogli

Potterheads, tutti a Camogli!

Orari spettacoli

sabato 10 dicembre Ore 10,00 / 10,50 / 11,40 /12,30 – Ore 14,20 / 15,10 / 16,00 / 16,50.

sabato 17 dicembre Ore 10,00 / 10,50 / 11,40 /12,30 – Ore 14,20 / 15,10 / 16,00.

Ingressi gratuiti.

Per prenotazioni https://billetto.it/e/camogli-magica-biglietti-754643