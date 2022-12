Pallanuoto Serie B maschile : la Locatelli Genova ospita la Sportiva Sturla

Dopo la vittoria in trasferta nella partita d’esordio del campionato di serie B maschile contro l’Aquatica Torino (5-11 il risultato finale), le lontre di Alessandro Picasso ospiteranno in casa la formazione della Sportiva Sturla in un derby genovese che si preannuncia molto interessante .

La partita si giocherà alla piscina di Lago Figoi a Genova Borzoli con fischio iniziale alle ore 15:00 Sabato 10 dicembre 2022.

Per tutte le partite in casa del campionato di serie B della Locatelli Genova è previsto un biglietto d’ingresso unico a 3€, società metterà in vendita anche gli abbonamenti sia per la serie B maschile che per la A2 femminile.

Questo il commento del Coach Alessandro Picasso : “ È una partita che arriva molto presto in calendario e sarà un test importante per vedere e migliorare il gioco di squadra ed in particolare l’inserimento dei nuovi arrivati. Alcuni nostri giocatori sono squalificati ma sabato rientra Stagno.

Lo Sturla è una squadra sicuramente in grado di arrivare fino in fondo al campionato per puntare a salire. Sarà una partita difficile ma ce la giocheremo fino alla fine come sempre rispettando i nostri avversari.

