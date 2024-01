Calciomercato Spezia: Jagiello si unisce alla squadra, Dragowski verso il Panathinaikos

A titolo definitivo arriva dalla Juve l’estremo difensore Gian Marco Crespi

Lo Spezia Calcio ha ufficialmente annunciato il suo secondo colpo di mercato invernale: Filip Jagiello. Il centrocampista polacco arriva in prestito dal Genoa fino a giugno prossimo, portando con sé un notevole bagaglio di esperienza con circa cento presenze nella Serie B, dove è stato una colonna portante nella squadra rossoblu la scorsa stagione.

Il tecnico D’Angelo potrebbe impiegare Jagiello come centrocampista centrale al fianco di Salvatore Esposito o Bandinelli, o anche come mezzala, offrendo diverse opzioni tattiche alla squadra. Nel frattempo, si registra anche un’agitazione nelle operazioni di cessione da parte dello Spezia.

Il portiere Bartlomej Dragowski è oggetto dell’interesse del Panathinaikos, attualmente in cerca di un numero uno affidabile. Il polacco, conscio dell’importanza di giocare regolarmente per mantenersi nelle selezioni nazionali in vista dell’Europeo estivo, potrebbe aprire alla possibilità di un trasferimento.

Ed ecco arrivare dalla Juventus a titolo definitivo Gian Marco Crespi, il quale ha sottoscritto un contratto con il Club di via Melara fino al 30 giugno 2026.

Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, Crespi già all’età di 18 anni è titolare in Serie C, al Gozzano, dove colleziona 22 presenze. Nella stagione seguente passa al Crotone, in Serie A, e all’esordio nella massima serie trova il pareggio a reti bianche contro la Fiorentina.

Con ben 64 presenze tra i professionisti, Crespi affronta la nuova sfida con la maglia numero 28.

Il calciomercato spezzino contempla anche le trattative in uscita di giocatori chiave. Amian è al centro dell’attenzione di Palermo e Bologna, con lo Spezia che sembra propendere per una cessione ai primi, offrendo in cambio non solo una somma, ma anche l’attaccante Edoardo Soleri.

Nel frattempo, il giovane Laurens Serpe si dirige verso un prestito in Serie C, mentre si valuta la rescissione dei contratti di Lukas Muhl e Petar Zovko.

Ulteriori voci di mercato rivelano l’interesse dello Spezia sia per la mezzala Tourè che per il difensore Leverbe del Pisa. Il club resta attivo nel seguire e valutare nuove opportunità per rafforzare la squadra in questa finestra di trasferimenti.