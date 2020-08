Indicati dall’arbitro, ravvisati con la var. Mai come in questa stagione il gol è arrivato di rigore nel campionato di Serie A Tim. Nell’arco delle 380 partite ne sono stati assegnati ben 186 (media di 4,89 a giornata). Nuovo record assoluto, il nuovo versante da arrampicare. Il precedente risaliva al torneo 1949/50. Allora furono 140 i penalty decretati, una media di 3,68 per ogni turno. Prego, si accomodi. A parole è facile. Non è così scontato passare all’incasso. Sono state 34 le conclusioni neutralizzate, fallite. Respinte al mittente. Reti di rigore. Una pesca vitale per foraggiare le scorte dei super cannonieri della classifica marcatori. A partire dall’ex rossoblù, e Scarpa d’Oro, Ciro Immobile.