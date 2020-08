Rapallo, tira un ceffone alla compagna e provoca gli agenti: arrestato

Un 45enne italiano è stato arrestato dalla Polizia per resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è avvenuto, ieri sera, intorno alle 21.30, in un bar di Rapallo dove una donna era stata aggredita dal compagno che l’aveva colpita con un violento ceffone facendola rovinare a terra.

I presenti hanno subito contattato il Commissariato e in pochi minuti hanno rintracciato il 45enne che era altamente esagitato e rabbioso.

Con fatica, lo hanno accompagnato in Commissariato dove ha continuato a mantenere il suo atteggiamento minaccioso, provocatorio e pericoloso per la propria incolumità e per quella degli agenti, tanto da indurre i poliziotti a far intervenire la guardia medica che gli ha somministrato un calmante.

L’uomo, che ha parecchi precedenti per maltrattamenti, lesioni personali e in materia di stupefacenti, sarà giudicato stamattina con rito per direttissima.