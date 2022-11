Calcio – Primo successo del Luni

Luni – Nel Girone G della 2.a Categoria ligure, che saluta l’avvento del Mamas Giovani quale capolista solitaria (e del Romito Magra Auser come vicecapoclassifica a un punto) mentre il San Lazzaro Lunense rimpiazza mister Marco Biavati con Salvatore Lo Tauro, c’è da registrare inoltre la prima vittoria del Luni; compagine che zitta zitta va da un po’ di tempo migliorando, pareggiando dapprima in trasferta in Coppa Liguria, quindi mietendo il primo punto in casa contro il Nave.

Ora appunto ecco anche il primo successo blugranata, anche se i lunensi giocano di solito in arancione, sul quel campo del Brugnato che sembra portargli fortuna: già vi hanno fatto appunto zero a zero in Coppa…

Mister Andrea Tinfena, come lo stesso presidente Simona Dell’ Amico e il medesimo direttore generale Marco Brugiotti, vanno infatti esternando di recente più ottimismo.

Di seguito altresì i risultati in quella che in Seconda era la 4.a giornata nel raggruppamento.

Ceparana-Spezia Popolare 0-0, Mamas-Romito Auser 1-0, Nave-Bolanese B 1-1, S. Lazzaro Lunense-Atletico Lunezia 0-0.

Infine a seguire la conseguente classifica.

Mamas Giovani punti 10, Romito Magra Auser 9, Spezia Calcio Popolare e Ceparana 7, Brugnato 6, Nave 5, Amegliese e Luni 4, San Lazzaro Lunense 3, Bolanese B 1, Atletico Lunezia 0.

Nella foto l’allenatore Andrea Tinfena