Calcio – Ok la presentazione del La Foce

La Spezia – Riuscita alla grande la presentazione delle proprie squadre per la nuova stagione calcistica al Fcd La Foce, società calcistica spezzina di solo “vivaio”, al Fuori Campo di Rebocco.

Non mancava per l’occasione, in mezzo a una distesa di genitori, lo stesso sindaco spezzino Pierluigi Peracchini né il capo della sezione spezzina della federcalcio Doriano Crovara (affiancato dal responsabile federale in provincia per l’ Attivita di base e le scuole-calcio: Gian Marco Bartoletti).

Il presidente del sodalizio biancoblu, Daniele Gagliardi, non ha mancato di ringraziare per il supporto amministrazione e federazione; ma prevalentemente il suo discorso è stato centrato sul fulcro dell’attività del club che i bambini costituiscono.

<Al punto – lui s’è spiegato – che noi consideriamo il divertimento dei bimbi il nostro obiettivo basilare, ancor più degli stessi risultati tecnici e di confronto sul campo, per i quali pur ci siamo sempre impegnati moltissimo come continueremo a fare>.

Pronto ormai nel frattempo l’organigramma tecnico-dirigenziale: che infatti sarà comunicato a giorni. Imminente infine la decisione circa il “bis” in quest’annata sportiva del torneo internazionale…fra i tanti che ci s’appresta ad allestire.