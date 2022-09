Pallavolo – Buona la prima della Zephyr

S. Stefano Magra – Nettamente alla Zephyr Mulattieri Valdimagra l’ “allenamento congiunto” disputato con la Colombo Genova, altra compagine attesa dal prossimo campionato di Serie B/Girone A nazionale maschile di pallavolo, al Palaconti di Santo Stefano Magra.

Per la cronaca rossoblù con capitan Grassi al palleggio; nel finale in costruzione Sisti. Opposto Bottaini I, poi Facchini, quindi ancora Bottaini I e nell’ultimo set Vescovi. Al centro Nannini e Conti. Di banda Magnani, Salsi, a tratti Facchini e nell’ultimo set Bottaini II. Libero il solo Ruggeri (anche perché Vignali era indisponibile…).

Non entrato il solo De Matteis: acciaccato.

Tabellino

ZEPHYR MULATTIERI – COLOMBO GE 3 – 1

SET: 25-21 in 20 minuti / 22-25 in 26 / 25-17 in 23 / 25-21 in 25.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 2, Sisti 0, Bottaini I 11, Facchini 4, Vescovi 1, Nannini 9, Conti 5, Magnani 5, Salsi 8, Bottaini II 3, Ruggeri libero; n.e. De Mattei. All. Marselli.

COLOMBO GENOVA: Zoratti, Lotterò, CAI, Menichini, Gilardi, Coser, Conoci, Rani, Rampa, Coppolecchia, Toma’. All. Bottaro.