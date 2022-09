Calcio – Don Bosco Spezia verso Vallescrivia

La Spezia – Non semplice per il Don Bosco Spezia cercare il rilancio in casa del forte Vallescrivia, dopo il debutto in campionato con sconfitta interna di fronte al Cadimare, alla 2.a giornata di Promozione ligure (Girone B).

<Purtroppo – afferma alla vigilia mister Clodio Bastianelli – il calendario ci ha riservato tre ossi duri subito alle prime tre giornate, uno ce lo siamo lasciati alle spalle, ora ci tocca questo Vallescrivia… ben fornito sul piano giocatori e con un allenatore che sa il fatto suo>.

A Pagliari ad ogni modo si la lavora indefessamente. Nel frattempo torna con la mente alla Coppa Italia, da parte sua, il preparatore dei portieri rossonero Francesco Rolla: <Il regolamento ci ha voluto fuori subito e dobbiamo accettarlo per quanto, con due partite vinte su tre, di certo non siamo stati fortunati. Comunque complimenti alla Tarros Sarzanese per aver vinto il girone.>.

Nella foto il Don Bosco Spezia nell’ultima seduta di allenamento