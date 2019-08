Calcio, oggi riparte il campionato di Serie A

l rumore del pallone, dei tacchetti. Un’attesa che si arrampica a livelli di guardia. E’ la giornata degli anticipi.

Il prologo di una domenica pirotecnica per gran parte delle squadre. L’astinenza ha le ore contate. La Serie A è pronta a esporre i nuovi campioni. Un appeal ritrovato per un torneo senza eguali per difficoltà tattiche e, cannibali a parte, l’equilibrio di valori tra i competitor. Una rarità varcando i confini. Cresce il pubblico negli stadi. Non decresce l’interesse di tifosi, sponsor, media e appassionati di uno spettacolo che garantisce entrate, e che entrate, alle casse statali. E’ l’industria del pallone. Quella che finanzia lo sport cosiddetto ‘minore’. Buon campionato a tutti.