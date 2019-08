Samp-Lazio, Di Francesco: Voglio una bolgia a Marassi

Ventiquattr’ore e poco più al debutto della Sampdoria nella Serie A 2019/20, ed Eusebio Di Francesco non sta più nella pelle a pensarci.

«Domani sarà una grande emozione fare l’esordio a Marassi. Mi aspetto uno stadio pieno: la nostra Gradinata è importante, si sa. Ho letto che sono già 16.000 gli abbonamenti e mi aspetto una bolgia. La squadra come sta? Sono sicuro che faremo davvero una grande gara, dovremo fare una prestazione di livello per trascinare tutto il nostro pubblico».

Progressi. Un passo per volta, la Samp fa progressi. «Siamo a buon punto su quello che stiamo studiando – sintetizza il mister -. In Coppa Italia è stata una partita complicata ma se avessimo giocato in casa sarebbe stato diverso, quindi lo valuto un risultato positivo. I ragazzi si sono messi a disposizione e sono molto contento di quello che stanno facendo. Se dovessimo migliorare la rosa? Meglio, certo, ma ora pensiamo alla partita».

Undici. Tutti si interrogano su quale sarà la formazione schierata a centrocampo al momento dell’inno O generosa! «L’undici è quasi chiaro – fa melina Di Francesco -, per non dire che ce l’ho in testa. Mi piace tenere tutti sulla corda però. Siamo riusciti a mettere i 90 minuti nelle gambe di tanti giocatori e questo è importante. Cosa voglio vedere domani è verticalità: deve essere il nostro marchio di fabbrica. Mi aspetto tante risposte domani in campo dai miei».