Calcio – Mamma che Lerici che arriva

Le vie del calcio sono infinite. Proprio così. Può anche succedere che un Lerici Football Club, dopo appena un anno di vita, all’indomani di un campionato di fondo classifica la faccia da protagonista sulla scena del mercato estivo della 1.a Categoria ligure…e oggi qualcuno lo veda serio come candidato all’ascesa in 1.a. Anzi c’è chi sussurra che sul medio-lungo termine i rossoverdi puntino alla Promozione.

“Di sicuro – taglia corto il presidente Jacopo Carro – nella nuova stagione calcistica a Lerici contiamo di fare veramente sul serio”. Gli danno una gran bella mano il direttore generale Walter Bacchini e quello sportivo Aldo Di Santo, il “team manager” Thomas Vignoli e la vicepresidente Moira Carro.

Venendo ai fatti più recenti, assicurati già una dozzina di rinforzi che ha riguardato tutti i reparti e altrettante conferme, arrivano adesso la quotata punta Endi Gjonaj (in passato a Tarros, Canaletto, Castelnovese e Rappresentativa ligure) e l’esperto difensore Simone Bellotti dall’ Arcola Garibaldina; nonché i tre fratelli Naclerio, Antonio, Nicola e Matteo: 39 gol in tre.

Provengono dal Romito Magra dove sono stati decisivi per la salita in Prima dell’ Auser. Antonio, punta classe ’98, ha firmato 21 reti e in passato s’è sempre evidenziato quale “bomber”: epica la sua annata 2021/22, con 19 reti in Promozione nel D. Bosco Spezia, in precedenza 7 reti con la Forza Coraggio e 8 col Valdivara. Matteo, difensore del 1996, 7 reti a Romito. Nicola, esterno offensivo del 2004, 11 volte a segno nella scorsa stagione.

Nella foto Endi Gjonaj